(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nell’episodio di Raw della scorsa settimanaè stato messo fuori gioco dal Judgement Day: il gruppo capitanato da Finn Balor ha attaccato brutalmente la Rated R Superstar con una sedia, provocandogli poi un infortunio al ginocchio. Ovviamente l’infortunio era un escamotage per tenere fuori dalle scene il canadese per qualche tempo in modo da concedergli del riposo, ma a quanto pare, il suo riposo non sarà lunghissimo. Infatti, alcune fonti hanno rivelato chetorneràdele la WWE lo sta addirittura pubblicizzando per Extreme Rules. Aria di rivincita Secondo quanto riportato in esclusiva da Ringside News, un membro del team creativo della WWE avrebbe rivelato chefarà ritorno in tempo per partecipare a Extreme Rules, PPV che si terrà al Wells Fargo Center di ...

Zona_Wrestling : WWE: Il rientro di Edge potrebbe accadere prima del previsto -

Tuttowrestling

... del pugile influencer Logan Paul e dell'ex giocatore di football (oggi telecronista in) Pat ... e grandi match Tra le sorprese non può non essere menzionato poi ilnella compagnia di Cody ...... del pugile influencer Logan Paul e dell'ex giocatore di football (oggi telecronista in) Pat ... e grandi match Tra le sorprese non può non essere menzionato poi ilnella compagnia di Cody ... Braun Strowman: Possibile ritorno in WWE Randy Orton non appare in televisione dallo scorso maggio. La Vipera ha disputato il suo ultimo match insieme a Riddle contro gli Usos, prima di fermarsi a causa di un infortunio alla schiena. Il 42en ...Per la prima volta dopo quasi 16 mesi, Braun Strowman torna a calcare un ring WWE per un match. Il suo incontro è stato fissato per l'episodio di Smackdown della prossima settimana. Il suo avversario ...