Udinese, Marino: «Non ho visto l’Inter e la Roma in forma. E contro il Milan…» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Radio 24 commentando il momento di alcune big del nostro campionato, tra cui Inter e Roma NON IN forma – «Sinceramente, non posso dire di averle viste in grande forma. Hanno avuto tutte difficoltà, soprattutto la Roma e l’Inter ma anche la Fiorentina. Il Milan è stato quello che ci ha sofferto di meno ma più per il risultato che per il gioco, un pari a San Siro non sarebbe stato uno scandalo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il direttore dell’area tecnica dell’Pierpaoloha parlato ai microfoni di Radio 24 commentando il momento di alcune big del nostro campionato, tra cui Inter eNON IN– «Sinceramente, non posso dire di averle viste in grande. Hanno avuto tutte difficoltà, soprattutto lama anche la Fiorentina. Il Milan è stato quello che ci ha sofferto di meno ma più per il risultato che per il gioco, un pari a San Siro non sarebbe stato uno scandalo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

romanewseu : #Udinese, Marino: “Le big non sono in gran forma. Roma, Inter e Fiorentina hanno avuto grandi difficoltà contro di… - forzaroma : Udinese, Marino: “Contro di noi la Roma ha avuto grandi difficoltà” #ASRoma - PagineRomaniste : #Udinese, #Marino: 'Le big non sono in forma. Con noi Roma, #Inter e #Fiorentina hanno avuto grandi difficoltà'… - VoceGiallorossa : ???@Udinese_1896, Marino: 'Le big non sono in forma, @OfficialASRoma e @Inter hanno perso contro di noi' #ASRoma… - MilanWorldForum : P. Marino sul match col Milan e con le altre big Le dichiarazioni -) -