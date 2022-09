Traffico Roma del 21-09-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana Raimondi restano code sulla Cassia bis Veientana in prossimità dei lavori da via della Giustiniana raccordo anulare nelle due direzioni mentre sul Raccordo Anulare sono rallentamenti a causa di un incidente in carreggiata esterna all’altezza dello svincolo per l’ospedale Sant’Andrea code a tratti invece per Traffico in carreggiata interna tra Nomentana e la 24 Roma Teramo problemi sulla tangenziale chiuso per incidente l’ingresso alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni ci sono in colonna menti a partire da via Salaria incidente anche su Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Edoardo D’Onofrio possibile quindi i rallentamenti ricordiamo che a Montesacro alto viale Jonio chiuso da ieri a seguito della rottura di una conduttura tra Piazza Pier ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondi restano code sulla Cassia bis Veientana in prossimità dei lavori da via della Giustiniana raccordo anulare nelle due direzioni mentre sul Raccordo Anulare sono rallentamenti a causa di un incidente in carreggiata esterna all’altezza dello svincolo per l’ospedale Sant’Andrea code a tratti invece perin carreggiata interna tra Nomentana e la 24Teramo problemi sulla tangenziale chiuso per incidente l’ingresso alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni ci sono in colonna menti a partire da via Salaria incidente anche su Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Edoardo D’Onofrio possibile quindi i rallentamenti ricordiamo che a Montesacro alto viale Jonio chiuso da ieri a seguito della rottura di una conduttura tra Piazza Pier ...

LuceverdeRadio : [AGG]?? #Treni - Linea AV Roma-Firenze ?Traffico tornato regolare sulla linea AV ??Traffico rallentato sulla linea… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla via Cola di Rienzo, tra piazza del Risorgimento e il lungotevere Prati - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Casal de' Pazzi, tra la Tiburtina e via delle Vigne Nuove - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Latina, tra l'Appia e via Cilicia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Nomentana, in particolare tra via Ettore Romagnoli e piazza Sempione -