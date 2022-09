Traffico Roma del 21-09-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Bentrovati permangono code sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso code che ora interessano il tratto che va da via della Giustiniana al Raccordo Anulare In quest’ultima direzione Baby code seppur in aumento nel medesimo tratto in direzione di Viterbo ancora incolonnamenti per Traffico intenso sulla via Cassia tra la Storta la Giustiniana sul Raccordo Anulare abbiamo rallenta si conclude in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Ardeatina ed Appia in direzione quindi Tuscolana a Montesacro alto viale Jonio ancora chiuso è da ieri a seguito della rottura di una conduttura dell’acqua tra Piazza Pier Carlo Talenti via Matteo Bandello ci sono ripercussioni in tutta la zona circostante con Traffico congestionato in via Renato Fucini via Arturo Graf e Longo via Nomentana ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Bentrovati permangono code sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso code che ora interessano il tratto che va da via della Giustiniana al Raccordo Anulare In quest’ultima direzione Baby code seppur in aumento nel medesimo tratto in direzione di Viterbo ancora incolonnamenti perintenso sulla via Cassia tra la Storta la Giustiniana sul Raccordo Anulare abbiamo rallenta si conclude in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Ardeatina ed Appia in direzione quindi Tuscolana a Montesacro alto viale Jonio ancora chiuso è da ieri a seguito della rottura di una conduttura dell’acqua tra Piazza Pier Carlo Talenti via Matteo Bandello ci sono ripercussioni in tutta la zona circostante concongestionato in via Renato Fucini via Arturo Graf e Longo via Nomentana ...

LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Viale dell'Arte ?????? Traffico intenso altezza Viale dell'Aeronautica #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Nomentana ?????? #Traffico rallentato altezza Via Poggio Bracciolini #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via della Bufalotta ?????? Traffico intenso tra Via Ida Baccini e Via di Casal Boccone #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Renato Fucini ?????? Traffico intenso tra Via Luigi Capuana e Piazza Giuseppe Primoli > Piazz… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via della Pineta Sacchetti ?????? Traffico intenso tra Via dell'Acqua Paola e Via Emma Perodi #Luceverde #Lazio -