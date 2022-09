Stadio, risultati, giocatori: Allegri è in bilico - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il flop in Champions rischia di costare 120 - 130 milioni, l'Allianz ha sempre più vuoti, molti atleti svalutati: l'esonero sul tavolo del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il flop in Champions rischia di costare 120 - 130 milioni, l'Allianz ha sempre più vuoti, molti atleti svalutati: l'esonero sul tavolo del ...

Moixus1970 : RT @ValePieraccini: (#QS) Stadio, risultati e giocatori: #Allegri è in bilico. Il flop in Champions rischia di costare 120-130 milioni, l’A… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#QS) Stadio, risultati e giocatori: #Allegri è in bilico. Il flop in Champions rischia di costare 120-130 milioni, l’A… - ValePieraccini : (#QS) Stadio, risultati e giocatori: #Allegri è in bilico. Il flop in Champions rischia di costare 120-130 milioni,… - _m4ri4no_ : @calvanomario_ @pietromichi @PresMoratti Ti svelo un segreto, in realtà nello 'stadio vuoto' c'erano 30.000 spettat… - MaxPower_Real2 : @CaveloX9 @SociosItalia francamente più mi trattano da cliente, meno vado allo stadio. anche perché più vogliono ve… -