Silvia Slitti contro Ambra Angiolini: “Sta occupando casa mia”, cos’è successo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una brutta storia che vede Silvia Slitti contro Ambra Angiolini è esplosa nelle ultime ore. Silvia Slitti è la moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini ed è una event planner. Attraverso le storie Instagram ha raccontato, pur senza fare il nome, che l’ex stella di Non è La Rai e attualmente giudice di X Factor, starebbe occupando casa sua nonostante il contratto sia scaduto da diverso tempo. Silvia Slitti contro Ambra Angiolini: lo sfogo sui social Brevemente, Silvia Slitti avrebbe affittato ad Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri la sua casa di Milano nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una brutta storia che vedeè esplosa nelle ultime ore.è la moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini ed è una event planner. Attraverso le storie Instagram ha raccontato, pur senza fare il nome, che l’ex stella di Non è La Rai e attualmente giudice di X Factor, starebbesua nonostante il contratto sia scaduto da diverso tempo.: lo sfogo sui social Brevemente,avrebbe affittato ade Massimiliano Allegri la suadi Milano nel ...

