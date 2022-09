Serena Rossi in “Mina Settembre 2”: una donna che scalda il cuore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il successo della prima serie, dal 2 ottobre su Rai1 Serena Rossi torna nei panni dell'assistente sociale Mina, nella seconda serie di "Mina Settembre", diretta da Tiziana Aristarco, e sempre liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Una donna forte e decisa ma con le sue fragilità, sempre attenta ad ascoltare gli altri e ad aiutarli, in uno dei quartieri più difficili di Napoli. "Secondo me la gente aveva proprio bisogno di vedere una protagonista donna così, pronta ad accogliere chi è diverso o ultimo, lei non ha giudizio, per lei gli ultimi sono i primi e penso che questa cosa commuova dento le persone, soprattutto in questi tempi difficili penso che un personaggio come Mina abbia scaldato molto i cuori".Nella ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il successo della prima serie, dal 2 ottobre su Rai1torna nei panni dell'assistente sociale, nella seconda serie di "", diretta da Tiziana Aristarco, e sempre liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Unaforte e decisa ma con le sue fragilità, sempre attenta ad ascoltare gli altri e ad aiutarli, in uno dei quartieri più difficili di Napoli. "Secondo me la gente aveva proprio bisogno di vedere una protagonistacosì, pronta ad accogliere chi è diverso o ultimo, lei non ha giudizio, per lei gli ultimi sono i primi e penso che questa cosa commuova dento le persone, soprattutto in questi tempi difficili penso che un personaggio comeabbiato molto i cuori".Nella ...

