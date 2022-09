Rivali | Ayrton Senna e Alain Prost

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Pubblichiamo un estratto de “”, la nostra seconda raccolta di racconti sportivi, pubblicata da Einaudi. La potete acquistare qui. Quella che segue è una parte del racconto dedicato ad. Le altretà raccontate sono: Enzo Maiorca e Jacques Mayol, Muhammad Ali e Joe Frazier, Bjorn Borg e John McEnroe, Nadia Comaneci e Nellie Kim, Michael Phelps e Chad le Clos, Usain Bolt e Justin Gatlin, Diego Armando Maradona e Pelé, Billie Jean King e Margaret Smith Court, Michael Jordan e Kobe Bryant. È il 3 giugno del 1984 e sul Principato di Monaco piove come se fosse novembre. Non è una domenica qualsiasi – come saranno poi le domeniche qualsiasi in un posto come Montecarlo? – si corre il Gran Premio di Formula 1. Il circuito del Principato è fatto di ...