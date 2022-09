Prodi torna ad attaccare | Con le promesse del centrodestra

Giorgio01504920 : Collegati con 8 1/2 e con Prodi & company capisco: Italia sovrana e popolare! Lilly torna a casa - Giok701Giok : Noi ancora quei cancari di alitalia sul groppone, ecco la differenza tra veri politici e feccia #salvini #letta… - IlKeating : Non so voi, però a me dispiace che @matteorenzi “per una questione di dignità” abbia lasciato la politica. Allora v… -

Intanto, il centrodestraa dividersi sullo scostamento di bilancio. Giorgia Meloni replica a stretto giro a Matteo Salvini " che continua a reclamare lo scostamento per far fronte all'emergenza ...Il centrodestraa dividersi sullo scostamento di bilancio. Matteo Salvini insiste: "Chi dice ...32: "Se Italia si schiera con Orban rischia emarginazione in Ue" 19:31 Viminale: 50.869.304 ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Meloni- Salvini scontro sullo scostamento - la Repubblica Per il leghista, 'si tratta di un'emergenza nazionale, Draghi non può non cogliere segnali'. Ma la leader Fdi ribadisce: 'Non è la soluzione: è pozzo ..."Da Scholz non per interesse nazionale". Così la leader di FdI dopo l'incontro tra Letta e il cancelliere tedesco. "Sono esterrefatto dalle parole sulla visita a Berlino, figlie di un'idea autarchica ...