Petra 2 | intervista a Giulia Calenda e Ilaria Macchia

zazoomblog : Petra 2 intervista a Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi - #Petra #intervista #Paola #Cortellesi - SerieTvserie : Petra 2, Ilaria Macchia e Giulia Calenda a TvBlog: “Petra e Monte faranno un bel percorso. Ci saranno casi molto fo… - tvblogit : Petra 2, Ilaria Macchia e Giulia Calenda a TvBlog: “Petra e Monte faranno un bel percorso. Ci saranno casi molto fo… - tvblogit : Petra 2, Maria Sole Tognazzi a TvBlog: “Sono pronta a dirigere altre 6-7 stagioni di Petra” (Video) - tvblogit : Petra 2, Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi a TvBlog: “Altri dieci anni di questa serie? Non siamo più due ragazzi… -

L'amore dunque sembra avere un ruolo centrale in questa nuova stagione di. E la Cortellesi commenta in questo modo in una recentea TV Sorrisi e Canzoni : " Per me l'amore muove ...è di ritorno sugli schermi di Sky Cinema , in streaming su NOW , ovviamente sempre ... Ilaria Macchia e Giulia Calenda , in questa videoPetra 2, arrivano i nuovi episodi della serie Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, alla regia Maria Sole Tognazzi.Stasera in tv torna Paola Cortellesi nella seconda stagione di Petra. Con 4 nuove indagini. Ecco perché è la serie tv da non perdere ...