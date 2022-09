infoitinterno : Elezioni politiche 2022, le notizie di oggi: contestazioni al comizio di Meloni a Palermo - Jacop83 : @repubblica Anche Repubblica getta la maschera, per l'ennesima volta. Ma per fortuna ci sono i video a smentire que… - FirenzePost : Palermo: contestazioni a comizio Meloni. Tensione fra antagonisti e polizia, contuso un agente, un fermo - Chiaserotti : RT @enricopaoli1: #ElezioniPolitiche2022 : A #PALERMO CONTESTAZIONI A @GiorgiaMeloni , SCONTRO TRA MANIFESTANTI E POLIZIA** = ma saranno st… - MaurizioIlBrig1 : #Meloni a #Palermo, prove tecniche del governo di #centrodestra saranno banditi il dissenso e le contestazioni come… -

A riprova che l'allarme meloniano non è surreale c'è il fatto che ieri sera la leader di FdI è stata ancora oggetto di, a, da parte di gruppi provenienti dai centri sociali. ...Nonostante le testimonianze video presenti sui social, la Questura diin una nota in una ... La risposta 'forte' delle forze dell'ordine alledurante i comizi della Meloni arriva ...Dopo la circolare, tardiva, del ministero dell'interno, a Palermo le Forze di polizia sono intervenute per bloccare le ormai abituali contestazioni degli antagonisti ai comizi di Giorgia Meloni. Ne ha ...Il rush finale vede Giorgia Meloni preoccupata - per le infiltrazioni nelle piazze e per le provocazioni che la destra potrebbe patire - ma molto determinata alla prova che si aspetta da se ...