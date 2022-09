Monopoly Forte dei Marmi | da Cabrini a Evani | è Vip-Mania

(Di mercoledì 21 settembre 2022)deifa rima con Vip-: da Antonioa Chicco, passando per Davide Lippi e il Presidente Pisa Calcio Giuseppe Corrado. Tanti big stanno sposando nel migliore dei modi il progettodeidel deus ex machina Michael Rothling. Non solo sportivi, anche personaggi della tv e del lifestyle. Allegra Gucci ad esempio ha postato la foto della scatola sotto la tenda in spiaggia, mentre Massimo Boldi ha acquistato il gioco al charity shop dell’Auser. E ancora il re dello stile Enzo Miccio e addirittura l’economista Carlo Cottarelli… Ildeiha convinto anche politici come Laura Ravetto e Matteo Renzi, i protagonisti di ...

gonews

... artista Internazionale New Pop, che era stata chiamata in Agosto adei Marmi dal curatore ed editore d'arte Alessio Musella per realizzare un'opera dedicata aldidei Marmi di ...IMPRENDITORE MICHAEL ROTHLING (dei Marmi): "Bellissimo evento, tantissimi vip per una meta gettonata comedei Marmi in compagnia di tanti amici come Ivana Spagna. Il... Monopoly Forte dei Marmi sostiene Andrea Bocelli Foundation Primo tempo di qualità e cinismo portano le Vespe a riposo con il doppio vantaggio nei confronti del Monopoli. Nella ripresa la Juve Stabia ...Ha già bloccato gli ultimi acquisti di Nvidia e Lockheed Martin, ma la grande sfida per la più giovane presidente della Ftc è arginare lo ...