Marca esce in bianco e nero contro il razzismo: «Ci fa schifo» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Chiacchiere a parte, ad un certo contro il razzismo tocca fare qualcosa anche alla stampa sportiva. Oltre a nicchiare, si intende. Mentre in Italia facciamo il conto col prezziario dello scorno del Giudice Sportivo, e nemmeno ci fa più caso nessuno, in Spagna la vicenda di Vinicius ha scatenato un discreto putiferio. E’ arrivata fino al Parlamento. Per rafforzare il concetto, oggi Marca – il più popolare giornale sportivo spagnolo – è uscito in edicola in bianco e nero, rinunciando al colore “per unirsi – spiegano – al clamore sociale.Per questo motivo l’edizione cartacea del giornale di mercoledì è pubblicata dalla prima all’ultima pagina in bianco e nero. Con questo gesto Marca vuole mostrare la sua repulsione più assoluta contro il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Chiacchiere a parte, ad un certoiltocca fare qualcosa anche alla stampa sportiva. Oltre a nicchiare, si intende. Mentre in Italia facciamo il conto col prezziario dello scorno del Giudice Sportivo, e nemmeno ci fa più caso nessuno, in Spagna la vicenda di Vinicius ha scatenato un discreto putiferio. E’ arrivata fino al Parlamento. Per rafforzare il concetto, oggi– il più popolare giornale sportivo spagnolo – è uscito in edicola in, rinunciando al colore “per unirsi – spiegano – al clamore sociale.Per questo motivo l’edizione cartacea del giornale di mercoledì è pubblicata dalla prima all’ultima pagina in. Con questo gestovuole mostrare la sua repulsione più assolutail ...

