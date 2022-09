Lévy, Damilano si dissocia. Ma è ancora polemica: "Rai non è la dependance della sinistra" (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'ex direttore dell'Espresso prende le distanze dal filosofo francese, ma le polemiche non si placano. La Lega presenta un esposto all'Agcom. Gasparri: "La sinistra considera la Rai una sua dependance" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'ex direttore dell'Espresso prende le distanze dal filosofo francese, ma le polemiche non si placano. La Lega presenta un esposto all'Agcom. Gasparri: "Laconsidera la Rai una sua

LaVeritaWeb : Il centrodestra contro l’invettiva di Bernard-Henri Lévy senza filtri L’ad è pronto a concedere il «Tg1», spostando… - 2014Monaco : RT @IndiniAndrea: 13 minuti di linciaggio mediatico: #Damilano arruola Bernard-Henry Lèvy per infangare il #centrodestra. Niente contraddit… - carlokarl : RT @DomPer888: Damilano intervista l’esponente radical chic Bernard Henry Levy senza contraddittorio politico (par condicio), sostiene che… - Ken19500676John : RT @Carmeli33392291: Scoppia in Rai il caso Marco Damilano. Fa discutere l’ultima puntata della striscia serale “Il Cavallo e la torre“, cu… - Carmeli33392291 : Scoppia in Rai il caso Marco Damilano. Fa discutere l’ultima puntata della striscia serale “Il Cavallo e la torre“,… -