LE 8 MIGLIORI PLAYLIST SPOTIFY – ESTATE 2022

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito le 8(a mio avviso)didell’. 1 – ALTA ROTAZIONE Alta rotazione non può non essere la prima scelta. Con i pezzi di Ghali, Fedez (con Tananai e Mara Sattei), le svariate hit di Takagi e Ketra, la super M¥SS KETA, oltre ai soliti Sfera Ebbasta, ThaSupreme, Lazza, Fabri Fibra e Rkomi. 2 – GRAFFITI POP: Graffiti Pop è unacontenente principalmente artisti giovani, come Shiva, Madame, Bresh, Mahmood, gli attualissimi PSICOLOGI, chiello. A fianco alla nuova generazione, però, troviamo anche brani di Salmo, Frah Quintale, Gemitaiz, il mitico Dargen D’Amico. 3 – HIT INTERNAZIONALI: ...

Notizie Musica

... - tutta la Serie A TIM e la Serie BKT - la UEFA Europa League imatch della UEFA ... - il canale ZONA DAZN è disponibile su Sky per i clienti Sky con un abbonamento TV attivo - unadi ...Si tratta di duedella durata di due ore ciascuna, riprodotte a loop in tutti gli hotel di ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Musica I 15concerti di ... Canzoni d'amore rock: le migliori da scegliere per una playlist da batticuore Le più belle canzoni d'amore rock: i brani da dedicare a una persona speciale amante di questo genere musicale.I modelli over-ear perfetti per le proprie sedute di allenamento e i brani su cui premere play una volta indossati ...