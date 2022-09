Juventus | le parole dell’ex giocatore su Allegri e sul gioco dei bianconeri

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle scorse ore, un exdellaha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sua esperienza a Torino e di mister Massimiliano. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un ex centrocampista della, che ha lasciato Torino quest’estate, ha parlato deidurante il ritiro con la sua Nazionale.che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Arrivabene nel pre-partita: '#Allegri ha un programma da sviluppare nell'arco di 3-4 anni' - DiMarzio : #UCL | @juventusfc, le parole di #Allegri nel post-partita - news24_inter : #Pedullà: «Differenza abissale tra #Inzaghi e #Allegri» - news24_inter : #Kalulu col guanto di sfida: «Quest’anno lotta fino alla fine» - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: Le parole di #Mughini sull'attuale situazione della #Juventus -

Laparte sempre per centrare tutti gli obiettivi. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto'. Un mese dopo l'inizio dell'estate, Max Allegri tuonava così ......(accostato pure alla) pronto a rimpiazzarlo. Questi rumors, tuttavia, sono stati seccamente smentiti dal presidente dei bavaresi: 'Siamo convinti di Nagelsmann e dell'intero team - le...La Juventus vive decisamente un momento no: i bianconeri, dopo aver incassato un k.o. amarissimo in Champions League contro il Benfica allenato da Schmidt, sono caduti allo U-Power Stadium contro il M ...Xavier Jacobelli ha parlato così a TWM Radio: “La Juventus deve ritrovare la sua anima. Allegri può fare poco ora come ora visto che 14 elem ...