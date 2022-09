Guerra in Ucraina, Putin annuncia una “mobilitazione militare parziale” e minaccia l’Occidente: “Non è un bluff” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “mobilitazione militare parziale” necessaria perché “l’Occidente vuole dividere la Russia”. Questo è l’appello di Vladimir Putin ai cittadini russi nel suo discorso televisivo, annunciando che saranno richiamato in servizio i militari della riserva. Quella che finora per il capo del Cremlino è stata una “operazione militare speciale”, diventa una “mobilitazione militare”. Nei fatti si prospetta un’escalation militare, o questo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) “” necessaria perché “vuole dividere la Russia”. Questo è l’appello di Vladimirai cittadini russi nel suo discorso televisivo,ndo che saranno richiamato in servizio i militari della riserva. Quella che finora per il capo del Cremlino è stata una “operazionespeciale”, diventa una “”. Nei fatti si prospetta un’escalation, o questo L'articolo proviene da Inews24.it.

