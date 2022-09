Green pass e mascherine bar, ristoranti e discoteche, cosa cambia dal 1 maggio? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 1° maggio è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso di Green pass e mascherine cambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione del Green pass per bar e ristoranti, anche al chiuso, e per le discoteche, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

borghi_claudio : Mi dicono che conte a #Fuoridalcoro ha avuto il coraggio di dire che non era per obblighi e restrizioni. COSA??? M… - LaVeritaWeb : Dopo l’Oms, pure Biden dichiara la fine dell’emergenza. Intanto, l’Unicef denuncia i danni delle serrate imposte al… - borghi_claudio : @UbaldoLorenzo Nessuno. Se avesse tenuto il punto l'obbligo non sarebbe mai passato. Il M5S fino a marzo sostituiva… - GinoFelinoNYC : RT @benq_antonio: Trieste Ottobre 2021 Lamorgese sgombera presidio No Green Pass al porto di Trieste con idranti: manganellate sui manifest… - hidekitojo1234 : Vedo account che osannavano: -l'inoculazione di 3 dosi per il covid ( forte influenza) - green pass - obbligo di… -