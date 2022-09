Gasparri | “Il Pd usala Rai come una propria dependance”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Senatore Maurizio, lei è stato anche componente della Commissione di vigilanza Rai, è possibile che in piena campagna elettorale la tv di Stato trasmette un’intervista al filosofo francese Bernard Henry Levy che equivale a un attacco, senza contraddittorio, a due partiti italiani (Lega, FdI)?“Non dovrà essere possibile. Quando è stata fatta la scelta di dare l’incarico a questo giornalista (Marco Damilano, ndr), smarcatamente di parte, invece di attingere alle professionalità interne alla Rai, la stessa tv di Stato aveva rassicurato che tutto sarebbe andato “liscio”, invece… Quindi non sono meravigliato ma sono indignato per l’attività che la sinistra televisiva continua a svolgere nel servizio pubblicose fosse una”.Eppure c’è il presidente della Commissione Rai che parla di “palese ...