Galeone: “Juventus messa malissimo, ma non è Allegri il problema. Arrivabene? Bel progetto…” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “La Juventus è messa malissimo, pure peggio dell’Inter, dove Inzaghi ha mandato segnali devastanti con quei cambi a Udine. Ma Allegri non si deve muovere: non è lui il problema, anzi gli allenatori sono lì per risolverli”. Così Giovanni Galeone, in un’intervista a Il Mattino, è tornato a parlare della situazione in casa Juventus e della posizione di Massimiliano Allegri, proteggendo ancora una volta il suo ex “allievo”. L’ex allenatore ha poi commentato l’operato di Maurizio Arrivabene: “Dice che il progetto è di quattro anni, per poi mandare via tutti i giovani prendendo trentenni. Bel progetto… Arrivi quarto a oltre dieci punti di distacco dal Milan, come pensi di risolvere tutto in una sessione di mercato?”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “La, pure peggio dell’Inter, dove Inzaghi ha mandato segnali devastanti con quei cambi a Udine. Manon si deve muovere: non è lui il, anzi gli allenatori sono lì per risolverli”. Così Giovanni, in un’intervista a Il Mattino, è tornato a parlare della situazione in casae della posizione di Massimiliano, proteggendo ancora una volta il suo ex “allievo”. L’ex allenatore ha poi commentato l’operato di Maurizio: “Dice che il progetto è di quattro anni, per poi mandare via tutti i giovani prendendo trentenni. BelArrivi quarto a oltre dieci punti di distacco dal Milan, come pensi di risolvere tutto in una sessione di mercato?”. ...

