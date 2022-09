Fabio Liverani | morta la moglie Federica Il post dell' allenatore del Cagliari

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Si erano conosciuti quando avevano 13 anni per poi sposarsi anni dopo. La donna lascia anche due figli, Mattia e Lucrezia

1' DI LETTURA L'ex giocatore del Palermo, oggi allenatore,, ha subito una grave perdita in maniera prematura. La moglie Federica Frangipane, malata da tempo, è morta all'età di 46 anni. Lascia due figli di 13 e 17 anni. Diversi i messaggi di ...Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore diper la scomparsa della moglie Federica . Il messaggio arriva direttamente dal profilo ufficiale di Twitter del club azzurro. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ...Su Instagram Fabio Liverani ha pubblicato un post: 'Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento' ...(ANSA) - ROMA, 20 SET - "L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e ...