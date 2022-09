alecattelan : Operazioni diplomatiche a Stasera c’è Cattelan, la pace tra Antonio Cassano e Ronaldo… Più o meno! Da stasera in s… - alecattelan : “Cristiano Ronaldo sai a chi assomigli? A Toto Cutugno, eterno secondo!”: il messaggio “riparatore” di Antonio Cass… - Sporf : ?? Most non-penalty goals: ???? Lionel Messi: 672 ???? Cristiano Ronaldo: 671 - CR7_Classic : RT @CristianoXtra_: Cristiano Ronaldo yesterday ?? - CalcioNews24 : Cristiano Ronaldo: «Voglio continuare fino ad Euro 2024» -

Sport Fanpage

non si ritira: CR7 avanti fino almeno sino a Euro 2024non lascia, anzi raddoppia. Il 37enne fuoriclasse portoghese, vincitore di 5 Palloni d'Oro, fa sapere che andrà avanti ancora per almeno due stagioni. Dopo i Mondiali 2022 in Qatar , ...'Il mio viaggio non è ancora finito. Voglio essere presente ai Mondiali (2022) e agli Europei (2024). Mi sento molto motivato. La mia ambizione è grande'. Cosìin occasione della cerimonia del premio Quinas de Ouro come capocannoniere, assegnato dalla Federazione Nazionale portoghese. Nonostante le difficoltà in quel di Manchester, la ... Cassano manda un messaggio a Cristiano Ronaldo: Assomigli a Toto Cutugno. Il motivo non è estetico Cristiano Ronaldo svela futuro e ambizioni: l'annuncio dell'ex Juventus, ecco le sue parole sui prossimi obiettivi.Cristiano Ronaldo ha ricevuto ieri sera il premio come miglior marcatore di tutti i tempi del Portogallo. Ai taccuini del The Sun, ha dichiarato: "Sono orgoglioso di ricevere un riconoscimento ...