Covid: Draghi, 'con Covax distribuiti oltre 1,4 mld dosi vaccini' (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “Nella fase più acuta della pandemia, siamo intervenuti per superare il protezionismo sul materiale sanitario e garantire più vaccini alle regioni che non ne ricevevano. Il meccanismo Covax ha distribuito finora oltre 1,4 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid-19 ai Paesi più poveri del mondo”. Lo ha rivendicato il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Abbiamo potenziato l'assistenza finanziaria agli Stati più vulnerabili – ha inoltre rimarcato il presidente del Consiglio - per aiutarli a rispondere alle conseguenze economiche della pandemia e abbiamo promosso l'estensione dell'Iniziativa sulla Sospensione del Servizio del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “Nella fase più acuta della pandemia, siamo intervenuti per superare il protezionismo sul materiale sanitario e garantire piùalle regioni che non ne ricevevano. Il meccanismoha distribuito finora1,4 miliardi didi vaccino contro il-19 ai Paesi più poveri del mondo”. Lo ha rivendicato il premier Marioin un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Abbiamo potenziato l'assistenza finanziaria agli Stati più vulnerabili – ha inrimarcato il presidente del Consiglio - per aiutarli a rispondere alle conseguenze economiche della pandemia e abbiamo promosso l'estensione dell'Iniziativa sulla Sospensione del Servizio del ...

