sportli26181512 : Dall'Inghilterra: due big italiane su Kanté: N'Golo Kanté può lasciare il Chelsea e per lui spunta anche la Serie A… -

Calciomercato.com

Juventus, la panchina di Allegri sempre più in bilico:una proposta ufficiale per l'erede dell'allenatore toscanoDopo l'addio allo Shakhtar Donetsk, ...inglese ha scelto lui dopo che il...Commenta per primo N'Golo Kanté può lasciare ile per luianche la Serie A: secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa britannica, Juventus e Milan monitorano la situazione del centrocampista francese. Chelsea, spunta un nuovo nome per la dirigenza Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Calciomercato Roma, anche i Blues avrebbero cominciato a monitorare con una certa attenzione l'evolvere della situazione. Ecco lo scenario.