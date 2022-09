Biden | con Cina non vogliamo nuova Guerra fredda

(Di mercoledì 21 settembre 2022) "Nella gestione delle mutevoli tendenze geopolitiche, gli Stati Uniti si comporteranno come un leader ragionevole", ha affermato il presidente degli Stati uniti Joealle Nazioni Unite. "Non ...

Joeè intervenuto nella riunione dell'Onu per rispondere al messaggio di Vladimir Putin, chela mobilitazione parziale ha deciso di dare una svolta alla guerra in Ucraina. "In questo ultimo anno ...... "Abbiamo un membro permanente del Consiglio di sicurezza che ha invaso un suo vicinol'... Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joenel suo intervento alla 77 Assemblea generale delle ..."La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell'ONU invadendo l'Ucraina", ha detto il presidente intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ...(Adnkronos) – “Il presidente Putin ha fatto aperte minacce all’Europa, con un irresponsabile disprezzo degli impegni del regime di non proliferazione”. Lo ha detto Joe Biden nel suo discorso oggi all’ ...