Andreea Reabciuc | ultime notizie e storia della ragazza scomparsa

Rabciuc è la ragazza di 27 anni scomparsa lo scorso 12 marzo. Di lei non si è saputo più nulla e le indagini continuano anche se senza successo. Tra gli indagati c'è il fidanzato Simone che però si è sempre dichiarato innocente. Rabciuc, 27 anni, è scomparsa lo scorso 12 marzo dopo una festa con degli amici in un casolare di campagna in via Montecarottese. Le indagini sono ancora in corso ma non c'è nessuna traccia. L'unico indagato è il fidanzato Simone Gresti che però si è sempre dichiarato innocente. Intanto, la vita di Simone continua come racconta il suo avvocato Emanuele Giuliani: «Simone ha ripreso a lavorare è ...