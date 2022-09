Acerbi: «Contento dell’Inter, ma poterci arrivare è stato difficile» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Francesco Acerbi, dal ritiro della Nazionale, ha parlato del suo trasferimento dalla Lazio all’Inter. Ecco cosa ha dichiarato Francesco Acerbi, dal ritiro della Nazionale, ha parlato del suo passaggio dalla Lazio all’Inter. Le dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: PASSAGGIO LAZIO-INTER – «Il passaggio è stato abbastanza difficile con grandi problemi che sono stati risolti, ora sono molto Contento di essere all’Inter. Ho trovato un gruppo fantastico, ora ci sono delle difficoltà ma con le persone, i giocatori, lo staff e i dirigenti che ci sono, si risolverà tutto. Speriamo dopo la sosta di rimetterci in moto». CONTINUA SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Francesco, dal ritiro della Nazionale, ha parlato del suo trasferimento dalla Lazio all’Inter. Ecco cosa ha dichiarato Francesco, dal ritiro della Nazionale, ha parlato del suo passaggio dalla Lazio all’Inter. Le dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: PASSAGGIO LAZIO-INTER – «Il passaggio èabbastanzacon grandi problemi che sono stati risolti, ora sono moltodi essere all’Inter. Ho trovato un gruppo fantastico, ora ci sono delle difficoltà ma con le persone, i giocatori, lo staff e i dirigenti che ci sono, si risolverà tutto. Speriamo dopo la sosta di rimetterci in moto». CONTINUA SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cucciolina96251 : RT @marifcinter: #Acerbi: 'Gli interisti avevano un'idea sbagliata di me, ora sono contento di essere all'Inter e voglio dare il massimo, c… - cuorebrescia : RT @marifcinter: #Acerbi: 'Gli interisti avevano un'idea sbagliata di me, ora sono contento di essere all'Inter e voglio dare il massimo, c… - MarisciaFox : RT @marifcinter: #Acerbi: 'Gli interisti avevano un'idea sbagliata di me, ora sono contento di essere all'Inter e voglio dare il massimo, c… - InterHubOff : RT @marifcinter: #Acerbi: 'Gli interisti avevano un'idea sbagliata di me, ora sono contento di essere all'Inter e voglio dare il massimo, c… - deliux9 : Perfetto Acerbi. I social danno sfogo all’emotività del momento, sopratutto perché la maggioranza nemmeno ci mette… -