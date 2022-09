Ultime Notizie – Rettore Gorazde: “Conoscenza e sapere non hanno distanze in chilometri” (Di martedì 20 settembre 2022) “Conoscenza e sapere non hanno distanze in chilometri ma solo nella capacità di creare sistemi. Il vero problema è che il sapere passa per le gambe e per la testa degli uomini per cui quanto più questi uomini sono abituati ad interfacciarsi a livello internazionale tanto più vicino è il rapporto tra due mondi due culture”. Così all’Adnkronos il Rettore dell’Università Internazionale di Gorazde, Salvatore Messina, presentando allo Steri, insieme all’Università degli studi di Palermo, il romanzo ‘Il lume e la lama’ di Filippo Ritondale. “Questo romanzo è un viaggio alla Conoscenza dell’uomo – dice – Il generale Ritondale ha fatto un lungo viaggio introspettivo che lo ha portato a stendere un libro che è un romanzo della sua vita e noi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “noninma solo nella capacità di creare sistemi. Il vero problema è che ilpassa per le gambe e per la testa degli uomini per cui quanto più questi uomini sono abituati ad interfacciarsi a livello internazionale tanto più vicino è il rapporto tra due mondi due culture”. Così all’Adnkronos ildell’Università Internazionale di, Salvatore Messina, presentando allo Steri, insieme all’Università degli studi di Palermo, il romanzo ‘Il lume e la lama’ di Filippo Ritondale. “Questo romanzo è un viaggio alladell’uomo – dice – Il generale Ritondale ha fatto un lungo viaggio introspettivo che lo ha portato a stendere un libro che è un romanzo della sua vita e noi ...

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - Luigi32532373 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Pinocchione. Ultime notizie 5 stalle chi ci vota 30.000 euro mese con redditi di citt… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in #Italia 28.395 nuovi casi (+22,6% in 7 giorni) e 60 morti: -