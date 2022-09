Uber ha subito un attacco hacker da parte del gruppo Lapsus$

techprincess_it : Uber incolpa gli hacker di Lapsus$ per l'attacco subito - SharingMob : ?? #RFI, @DeloitteItalia, @Uber, @tier_mobility sono i Main Partner della 6° Conferenza Nazionale sulla… - GTAinfoo : !! UBER HACKERATA !! Mentre gira la notizia di un possibile 16enne responsabile di quanto accaduto a Rockstar, arri… - TheSentinelxxx : @foisluca84 Liberalizzare subito le licenze, forza Uber! - alessionisi : Dopo le violazioni del 2014 e del 2016, è il terzo data breach subito da Uber. Ecco che sta succedendo. Su #agi… -

... con una nota, conferma direttamente i leak su 'GTA VI': 'Di recente abbiamoun'intrusione ... Microsoft e dalla Vice Presidente di Xbox, Sarah Bond,ha deciso di collaborare con l'FBI per ...Il gigante tecnologico dei trasportiha dichiarato di essere in contatto con l' FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dopo averuna violazione della sicurezza. A quanto pare, potrebbe trattarsi dello stesso ...Non solo GTA ma anche Uber ha subito una violazione e sta collaborando con l'FBI. Forse si tratta dello stesso hacker ...Uber punta il dito contro gli hacker di Lapsus$ per l'attacco subito sui propri account Slack e i server interni. Scopri di più ...