"Tu non sei un concorrente". Luca Salatino, imbarazzo al GF Vip 7 (Di martedì 20 settembre 2022) Luca Salatino entra al GF Vip 7 ed è subito gaffe. Ex tronista della ultima edizione del GF Vip 7, ha subito rivolta una dedica d'amore a Soraia Allam Cerruti, sua scelta in trasmissione e sua attuale fidanzata."Tra la cucina e il ring, ho fatto il tronista di Uomini e Donne. Ho trovato l'amore della mia vita". "Soraia è quella che mi ha conquistato, è la donna mia. Certo che se nella casa qualcuna mi guarda…va be' guardare ma non toccare, come in vetrina. No Soraia, stai tranquilla, ti amo", ha detto l'ex tronista in diretta, nella prima puntata del GF Vip 7. Luca Salatino gaffe al GF Vip 7: "Tu non sei un concorrente" La sua più grande passione è il pugilato, ma nella vita il 30enne romano è uno chef: "Il mio piatto forte è la pasta, soprattutto la carbonara. La cucina è una grande arma ...

