(Di martedì 20 settembre 2022) TCL, azienda leader nella tecnologia smart, ha lanciato lacon un evento in partnership con Warner Bros Discovery, a Roseto degli Abruzzi. Laè un'iniziativa ...

VillaggioTecno : TCL rafforza il suo impegno verso l’ambiente con il lancio della campagna #TCLGreen - tecnogazzetta : TCL rafforza il suo impegno verso l’ambiente con il lancio della campagna #TCLGreen - smartphone_ita : TCL rafforza il suo impegno verso l’ambiente con il lancio della campagna #TCLGreen -

Il Sole 24 ORE

è un'azienda che si impegna per generare un impatto su ambiente e società, agendo da realtà responsabile. Da cittadini responsabili, le nostre azioni riflettono i nostri valori. Ma voi mi ...... seguita dai connazionali die infine a Samsung . Huawei ha tolto i veli da numerosi dispositivi hardware e dall interessante soluzione Super Device pensata per lo Smart Office chel ... Tcl rafforza l'impegno verso l'ambiente con la campagna #TclGreen - Il Sole 24 ORE Siamo stati a Roseto degli Abruzzi per la presentazione di NeoErba, l'opera d'arte di TCL e Kevin Chu che fonde realtà, virtuale e metaverso ...