Squalifica Di Maria, la Juve perde il Fideo per due giornate

Squalifica Di Maria, UFFICIALE: la Juve dovrà fare a meno dell'esterno argentino per le prossime due gare. La decisione Durerà due giornate la Squalifica comminata ad Angel Di Maria dopo l'espulsione rimediata domenica scorsa nella sconfitta della Juve a Monza. Questa la decisione del Giudice Sportivo. IL COMUNICATO – «Squalifica per due giornate effettive per avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un'azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive». L'articolo proviene da Calcio News 24.

