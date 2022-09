Recensione Dreame H12 | pulizia continua e una buona aspirazione

Leggi su tuttotek

(Di martedì 20 settembre 2022) In questo articolo vedremo ladelH12. Non è solo un aspirapolvere e non è neanche solo una lavapavimenti Siamo davanti a un prodotto completo ed efficace in grado di farci risparmiare tempo e fatica. Aspirare solidi e liquidi con un solo passaggio mentre si lava il pavimento sembra un sogno? Grazie aH12 si può fare ma scopriamo insieme pregi ed eventuali difetti in questadedicata a questo nuovo arrivato sul mercato dellacasalinga. Packaging e designH12 Se dovessimo descrivere in tre parole lo stile scelto e il contenuto della confezione useremmo sicuramente questi termini: elegante, completo e funzionale. Iniziando dalla confezione si può notare una grande cura per i dettagli. Nulla è lasciato al ...