Rdc senza averne diritto, immigrato assolto. Ad Asti scoperti altri 250 "furbetti", quasi tutti africani (Di martedì 20 settembre 2022) Un richiedente asilo residente a Gubbio, è stato prosciolto dal gup dall'accusa di tentata truffa: aveva chiesto il reddito di cittadinanza pur non avendone tutti i requisiti, ma secondo il giudice non poteva essere a conoscenza della normativa sul rdc. Ne dà notizia Perugia Today. Il reddito di cittadinanza chiesto dal profugo di Gubbio L'imputato, difeso dall'avvocato Francesco Gagliardi, era accusato di avere presentato un'istanza "di ottenimento del reddito di cittadinanza", sostenendo in modo fraudolento di "essere residente in Italia da dieci anni" e traendo "in inganno l'Inps, con l'obiettivo di cagionare allo stesso un danno economico pari all'ammontare delle future somme" incassate. La truffa "non si consumava" perché la domanda "non veniva accettata dai sistemi informatici dell'Inps" e "nessuna somma risultava corrisposta in favore dell'indagato". LEGGI ...

