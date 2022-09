“Non è stata generosissima con me”: la conduttrice parla della sua famosa collega (Di martedì 20 settembre 2022) Tornerà presto in tv con un nuovo programma: la conduttrice ha rivelato al Corriere della Sera un retroscena inaspettato su una nota collega. Il suo talento lo conosciamo ormai tutti da oltre vent’anni e tra non molto potremo rivederla in tv con un programma di cui sarà protagonista. Una notizia che certamente rende felici i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 20 settembre 2022) Tornerà presto in tv con un nuovo programma: laha rivelato al CorriereSera un retroscena inaspettato su una nota. Il suo talento lo conosciamo ormai tutti da oltre vent’anni e tra non molto potremo rivederla in tv con un programma di cui sarà protagonista. Una notizia che certamente rende felici i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

adrianobiondi : La nostra versione è sempre stata questa, Domani conferma nel pezzo che non è mai stato appurato legame fra denunci… - borghi_claudio : @ChuckEl95672409 Non si rinvia niente. La possibilità di raccogliere firme online è stata sventata in una di quelle… - CarloCalenda : È chiaro che un accusa anonima di una persona con precedenti di questo tipo, mandata in onda a dieci giorni dal vot… - sabato_ivana : RT @RHolzeisen: Non bisogna dimenticare che questa persona è stata installata quale #presidente dell’#UnioneEuropea senza alcuna partecipaz… - sincerelymatu : RT @gloxhl: Secondo me voi non vi rendete conto del comportamento che ha avuto Harry a Venezia perché è stato molto palese ed è stata una f… -