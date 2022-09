New York, Draghi scherza con gli studenti di Treviso arrivati per un incontro sul clima: «Vi verrò a trovare, ora avrò tempo libero» (Di martedì 20 settembre 2022) Oggi a New York in occasione del premio “Statista dell’anno”, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scherzato riguardo i suoi programmi per il prossimo futuro. «Ora avrò tempo libero..», ha ironizzato parlando con un gruppo di studenti incontrati a margine del Youth4climate, in risposta all’insegnante che lo ha invitato ad andare a trovarli. I ragazzi, che frequentano l’istituto Canova di Treviso, avevano raggiunto la Grande Mela in occasione dell’assemblea generale dell’Onu. Draghi aveva reagito con entusiasmo al racconto del loro progetto di “educazione civica”, come lo definisce la preside Mariarita Ventura: «Voglio stringere la mano di questi ragazzi e fare una foto con loro», aveva affermato il premier. Il ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Oggi a Newin occasione del premio “Statista dell’anno”, il presidente del Consiglio Mariohato riguardo i suoi programmi per il prossimo futuro. «Ora..», ha ironizzato parlando con un gruppo diincontrati a margine del Youth4te, in risposta all’insegnante che lo ha invitato ad andare a trovarli. I ragazzi, che frequentano l’istituto Canova di, avevano raggiunto la Grande Mela in occasione dell’assemblea generale dell’Onu.aveva reagito con entusiasmo al racconto del loro progetto di “educazione civica”, come lo definisce la preside Mariarita Ventura: «Voglio stringere la mano di questi ragazzi e fare una foto con loro», aveva affermato il premier. Il ...

Agenzia_Ansa : Il premier italiano, Mario Draghi, riceve a New York il premio come 'statista dell'anno'. 'Evitare le ambiguità - h… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene durante la cerimonia di conferimento del premio World Statesman Award 2022. In dire… - juventusfc : ?? La splendida iniziativa della Times Square Cup, giocata a New York per celebrare il decimo anniversario di… - Marghe0855 : Appeal of Conscience Foundation, una fondazione interreligiosa, fondata da un rabbino nel 1965, ha premiato Draghi,… - FailingDreamer : RT @elio_vito: Draghi è stato giustamente premiato a New York come statista dell’anno. Un prestigioso riconoscimento che deve suonare come… -