Napoli, Lobotka: 'Fantastico essere in testa in Europa e in campionato' (Di martedì 20 settembre 2022) Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della sua nazionale, la Slovacchia: "Sto bene, niente di nuovo per... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Stanislav, centrocampista del, ha parlato dal ritiro della sua nazionale, la Slovacchia: "Sto bene, niente di nuovo per...

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - AlfredoPedulla : A febbraio 2021 #Lobotka era considerato da qualche solone un bidone assoluto, 20 milioni scaraventati nella pattum… - anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - sportli26181512 : Napoli, Lobotka: 'Fantastico essere in testa in Europa e in campionato': Stanislav Lobotka, centrocampista del Napo… - titty_napoli : RT @D10sAndrea: Ho fatto ieri un tweet su #Lobotka. Qui un video che ne spiega magnificamente il significato. Sontuoso. #FNS https://t.c… -