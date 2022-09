(Di martedì 20 settembre 2022) “Il colosso marittimo mondiale Msc starebbe pensando aidiper espandere i suoi investimenti nella logistica e nel trasporto passeggeri verso i porti italiani in un accordo che potrebbe aggirarsi tra i 6 e i 7 miliardi di”. Questo quanto apprende ilda fonti finanziarie e industriali a conoscenza del dossier. Secondo il quotidiano non è al momento chiaro se ci siano stati dei contatti ufficiali tra Msc e Gip, il fondo infrastrutturale statunitense proprietariocompagnia ferroviaria. Allo stesso modo non sarebbe stata definita la quota da rilevare se tutta o la maggioranza. Quello che ha appreso ilè che all’alta velocità ferroviaria la famiglia Aponte starebbe pensando dalla scorsa ...

Il Denaro

... con lo Stato italiano che all'ultimo respiro ha preferito incaricare il fondo Certares,cambia obiettivo eal mondo dei treni: la compagnia elvetica ha infatti messo nel mirino Italo, con ...Questa operazionea rafforzare, spiegano fonti di mercato, la posizione strategica di Hapag - Lloyd in Italia, Paese dove è seconda, come volumi movimentati, dopoe che rappresenta, per la ... Msc punta sui treni di Italo, trattative in corso. Il Corriere della Sera: Ipotesi di cessione per 6,5 mln di euro - Ildenaro.it “Il colosso marittimo mondiale Msc starebbe pensando ai treni di Italo per espandere i suoi investimenti nella logistica e nel trasporto passeggeri verso i porti italiani in un accordo che potrebbe ...Italo in vendita La compagnia elvetica punta al trasporto su rotaie dopo essersi vista sfuggire l'acquisto di Ita ...