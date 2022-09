Mood Food | i cibi del buonumore

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 20 settembre 2022) Conoscete i “”? Se la risposta è sì, vi immaginiamo già molto felici ed appagati. Se invece vi state domandando “cosa?”, questo articolo vi aprirà un mondo (e naturalmente anche lo stomaco). Esistono appunto alcuniin grado di determinare il “” della giornata, in particolare di generare. Potrei raccontarvi che tutto ciò è possibile poiché questirilasciano il cosiddetto “triptofano”, ma personalmente ho difficoltà addirittura a pronunciarlo, perciò eviterei di andare sul tecnico, limitandovi a spiegarvi qualisono e perché fa bene mangiarli. Isono consigliati proprio al rientro dalle ferie per sopportare meglio le prime settimane di ritorno alla routine e per ...