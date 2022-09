Milano Fashion Week | Lara Chamandi | “Con la mia moda sostenibile voglio ispirare le donne alla ricerca di una nuova consapevolezza di sé”

(Di martedì 20 settembre 2022)è nata tra i monti di Chouf, in Libano, un territorio ancora incontaminato, fatto di paesaggi arcaici di una bellezza ammaliante e avvolgente, proprio come le note balsamiche del legno di cedro che profumano l’aria del deserto. Lì, il legame con la Natura è più forte che mai e le pietre trasudano storia: proprio questo mix inebriante di antiche culture e suggestioni cosmologiche impresso nel suo Dna è la linfa vitale che anima la sua vena creativa. E accede il suo sguardo, nero come la notte.ci accoglie in un caldo pomeriggio estivo nel suo atelier milanese, nelle stanze di un antico palazzo divenute ora il suo laboratorio: è qui che nel 2020, a 26 anni, dopo la laurea a Londra, ha fondato il brand diche porta il suo nome. Al centro della sua poetica stilistica c’è la concezione di un nuovo ...

JF121971 : @parisdt10 @PietroPappala19 Saranno stati a Milano, oggi inizia la fashion week, saranno stati ad un evento. - zazoomblog : Milano Fashion Week gli appuntamenti da non perdere: sfilate aperte al pubblico debutti ritorni anniversari e giova… - Andy49681098 : AAAAA VI PREGO DIREZIONE MILANO FASHION WEEK SICURO PROPRIO,così fiera. - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #MFW - Milano Fashion Week Davide Paoli, designer barese, protagonista della Milano Fashion… - FQMagazineit : Milano Fashion Week, gli appuntamenti da non perdere: sfilate aperte al pubblico, debutti, ritorni, anniversari e g… -

- Torino: il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, incontra la stampa italiana in occasione della visita al 'Turin Manufacturing District'. -: prende il via la 'Week Women's Collection. La manifestazione prosegue fino al 26 settembre. - Giappone: diffusione dati inflazione, agosto. - Cina: decisione tasso prime rate a 1 - 5 anni, settembre. - ...Ciò vale soprattutto per il settore moda , un comparto dove il marketing esperienziale risulta particolarmente efficace, come dimostrano eventi di grande successo come laWeek di. ...Da oggi al 4 ottobre, in via della Spiga a Milano, saranno esposte trentadue opere selezionate della serie 'Flowers' del grandissimo fotografo Giovanni Gastel. Per celebrare il sodalizio artistico dur ...“Abbiamo tutte le carte in regola per parlare al Nord come al Sud. Siamo la vera forza riformatrice di questo Paese: dovunque siamo stati abbiamo alzato l’asticella della legalità, dell’antimafia e de ...