Meloni a Palermo: Di Maio dice che non dovrei venire al Sud? Lui non dovrebbe uscire di casa… (Di martedì 20 settembre 2022) Il Sud è contendibile. La sinistra ci crede ed è proprio nelle città del Sud che si concentrano gli sforzi da parte di tutti i leader. Con il contorno di insulti e ironie che sta caratterizzando gli ultimi fuochi di campagna elettorale. Conte che dice a Renzi di venire al Sud con la scorta. Letta che arriva a Napoli accolto da un corteo di contestatori. Di Maio che dice che la Meloni non dovrebbe andare al Sud. E proprio a Di Maio la leader di FdI ha replicato da Palermo, davanti a una folla entusiasta. “L’altro giorno Di Maio ha detto che io non dovrei venire al Sud, beh figlio mio tu non dovresti manco ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Ilè contendibile. La sinistra ci crede ed è proprio nelle città delche si concentrano gli sforzi da parte di tutti i leader. Con il contorno di insulti e ironie che sta caratterizzando gli ultimi fuochi di campagna elettorale. Conte chea Renzi dialcon la scorta. Letta che arriva a Napoli accolto da un corteo di contestatori. Dicheche lanonandare al. E proprio a Dila leader di FdI ha replicato da, davanti a una folla entusiasta. “L’altro giorno Diha detto che io nonal, beh figlio mio tu non dovresti manco ...

SupporterTorino : RT @GiorgiaMeloni: Ora in Piazza a #Palermo. Seguitemi in diretta: - giupe63 : RT @sergiopbaviera: La polizia a Palermo ha appena manganellato delle persone che volevano avvicinarsi al comizio di #Meloni per contestarl… - SecolodItalia1 : Meloni a Palermo: Di Maio dice che non dovrei venire al Sud? Lui non dovrebbe uscire di casa…… - demons8311 : RT @GiorgiaMeloni: Ora in Piazza a #Palermo. Seguitemi in diretta: - Michele02828265 : RT @sergiopbaviera: La polizia a Palermo ha appena manganellato delle persone che volevano avvicinarsi al comizio di #Meloni per contestarl… -