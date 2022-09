Immobile è caccia al record: la Top 10 dei marcatori è a un passo (Di martedì 20 settembre 2022) Con la doppietta di Cremona, Ciro Immobile si è avvicinato alla Top 10 della classifica marcatori all time della Serie A La certezza in casa Lazio ha un nome e un cognome, si chiama Ciro Immobile. E’ lui il trascinatore biancoceleste e con la doppietta di Cremona è a meno uno dalla Top 10 dei marcatori all-time della Serie A. Gilardino, Del Piero e Signori sono lì a 188 pronti a essere superato dal bomber della Lazio. L’obiettivo di Immobile potrebbe non fermarsi qui visto che può puntare ad arrivare vicino al podio dovesse mantenere la media gol attuale. In più potrebbe puntare a vincere il premio di capocannoniere in Serie A per la quinta volta agganciando Nordahl in questa speciale classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Con la doppietta di Cremona, Cirosi è avvicinato alla Top 10 della classificaall time della Serie A La certezza in casa Lazio ha un nome e un cognome, si chiama Ciro. E’ lui il trascinatore biancoceleste e con la doppietta di Cremona è a meno uno dalla Top 10 deiall-time della Serie A. Gilardino, Del Piero e Signori sono lì a 188 pronti a essere superato dal bomber della Lazio. L’obiettivo dipotrebbe non fermarsi qui visto che può puntare ad arrivare vicino al podio dovesse mantenere la media gol attuale. In più potrebbe puntare a vincere il premio di capocannoniere in Serie A per la quinta volta agganciando Nordahl in questa speciale classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

