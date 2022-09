Guendalina Tavassi contro l’ex marito | “Mi picchiava | mi ha anche rotto il naso”

(Di martedì 20 settembre 2022) Dopo un matrimoni e due figli,ha deciso di lasciare suoUmberto D’Aponte. Alla base di questa rottura ci sono dei motivi gravissimi,naufraga infatti ha accusato il suo ex di averla aggredita più volte. L’uomo però si è subito difeso, confermando di non aver mai aggredito nessuno: “Sono stato chiamato per definire la situazione “bambini” e “divorzio”. Parlavamo di cose nostre, intime e private, che solo io e lei conoscevamo. Mentre parlavamo mi ha attaccato di cose che sono rimasto scioccato. L’avvocato non interveniva” La: “Sono stata presa a bastonate” “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa, una volta mi ha persinoil”. Così...

Nell'aula di Tribunale a Romaha raccontato i ripetuti episodi di violenza subiti dall' ex marito Umberto D'Aponte , finito a processo. L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha ripercorso tutti i maltrattamenti ...Tutti conoscono in Italia la showgirl, una delle vip più note del panorama dello spettacolo italiano. Solitamente lala si vede sempre sorridente e serena, ma non tutti ...Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa, una volta mi ha persino rotto il naso. Così Guendalina Tavassi, in aula durante il processo… Leggi ...Una notissima showgirl italiana ha denunciato qualcosa che i suoi fan non si sarebbero minimamente aspettati, vediamo cosa è successo a questa personalità italiana.