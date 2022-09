GF Vip, Ginevra Lamborghini svela retroscena sulla lite con Elettra (Di martedì 20 settembre 2022) Tra i personaggi che generano maggiore curiosità durante questa edizione del GF Vip c'è, sicuramente, Ginevra Lamborghini. Lei è una giovane ereditiera, sorella della più nota Elettra Lamborghini. I rapporti tra le due, però, non sono affatto buoni, anzi, non si parlano dal 2019. La cosa, chiaramente, ha lasciato basiti un po' tutti, specie alcuni concorrenti. Nella notte, infatti, dopo la messa in onda della prima puntata, i vari protagonisti hanno cominciato ad interagire tra loro in modo da conoscersi meglio. A destare particolare clamore è stata una conversazione tra Ginevra e Cristina Quaranta. In tale occasione, l'ereditiera ha fatto delle confessioni sulla lite con la sorella. A tal proposito, ha svelato che Elettra l'ha ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 settembre 2022) Tra i personaggi che generano maggiore curiosità durante questa edizione del GF Vip c'è, sicuramente,. Lei è una giovane ereditiera, sorella della più nota. I rapporti tra le due, però, non sono affatto buoni, anzi, non si parlano dal 2019. La cosa, chiaramente, ha lasciato basiti un po' tutti, specie alcuni concorrenti. Nella notte, infatti, dopo la messa in onda della prima puntata, i vari protagonisti hanno cominciato ad interagire tra loro in modo da conoscersi meglio. A destare particolare clamore è stata una conversazione trae Cristina Quaranta. In tale occasione, l'ereditiera ha fatto delle confessionicon la sorella. A tal proposito, hato chel'ha ...

