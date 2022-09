Funerali Regina, lo scivolone di Biden: gli altri sul bus, lui in Limousine. E resta bloccato nel traffico (Di martedì 20 settembre 2022) Al funerale di Regina Elisabetta con un'immensa Limousine super blindata, soprannominata 'the beast', la bestia, che trasportava il Presidente degli Stati Uniti , Joe Biden , per le strade di Londra ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) Al funerale diElisabetta con un'immensasuper blindata, soprannominata 'the beast', la bestia, che trasportava il Presidente degli Stati Uniti , Joe, per le strade di Londra ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - Agenzia_Ansa : Anche i funerali della Regina diventano un'esca per il phishing: si invita a cliccare su un link per lasciare messa… - FPellinghelli : RT @marcosalvati: Ma perché trasmettiamo i funerali della regina a reti unificate? Siamo diventati membri del Commonwealth a nostra insaput… - AndreRao4 : RT @taffoofficial: Farewell #QueenElizabethII ?? Oggi i funerali solenni della Regina. -