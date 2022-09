Foreign fighter ucciso, Di Maio: “Arruolato come olandese” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Foreign fighter Benjamin Giorgio Galli ucciso in Ucraina? “L’ambasciata è rimasta sempre in contatto con la famiglia sin dalla notizia del coma. Lui era un doppio cittadino, era italo-olandese e si era Arruolato nelle forze ucraine come olandese. Viveva in Olanda, lavorava lì. Abbiamo seguito con queste ore con la famiglia il decorso fino alla morte”. Così all’Adnkronos il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, commentando la notizia della morte in Ucraina del Foreign fighter italiano Benjamin Giorgio Galli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – IlBenjamin Giorgio Galliin Ucraina? “L’ambasciata è rimasta sempre in contatto con la famiglia sin dalla notizia del coma. Lui era un doppio cittadino, era italo-e si eranelle forze ucraine. Viveva in Olanda, lavorava lì. Abbiamo seguito con queste ore con la famiglia il decorso fino alla morte”. Così all’Adnkronos il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di, commentando la notizia della morte in Ucraina delitaliano Benjamin Giorgio Galli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentr… - Adnkronos : Foreign fighter italiano morto in #Ucraina: il 27enne Benjamin Giorgio Galli stava combattendo con la Legione Inter… - Corriere : Foreign fighter italiano morto in Ucraina. Il padre: «Mio figlio eroe di guerra» - Stefania_67 : Mi spiace che sia morto e capisco il padre che ha perso un figlio ma lui lo chiama foreign fighter, io quelli così… - MarcoRCapelli : RT @franzbecchi: “Foreign fighter”, termine molto figo per non dire “mercenario” -