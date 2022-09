Agnelli conferma Allegri, la telefonata salva Max: la fiducia però non illimitata (Di martedì 20 settembre 2022) Il Presidente Agnelli ha confermato con una telefonata il tecnico Massimiliano Allegri, ma la fiducia è a tempo E’ stato forse uno dei lunedì più complicati per Allegri da quando siede sulla panchina della Juventus. Dopo la sconfitta contro il Monza si sono fatte insistenti tante voci su un possibile esonero, ma in questo ha ricevuto rassicurazioni. Il Presidente Agnelli ha confermato con una telefonata il tecnico Massimiliano Allegri, ma la fiducia è a tempo. Serve una svolta, Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Il Presidentehato con unail tecnico Massimiliano, ma laè a tempo E’ stato forse uno dei lunedì più complicati perda quando siede sulla panchina della Juventus. Dopo la sconfitta contro il Monza si sono fatte insistenti tante voci su un possibile esonero, ma in questo ha ricevuto rassicurazioni. Il Presidentehato con unail tecnico Massimiliano, ma laè a tempo. Serve una svolta, Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

