Vinci Casa lunedì 19 settembre 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di lunedì 19 settembre 2022) Vinci Casa lunedì 19 settembre 2022. L’estrazione di oggi per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. Ecco i numeri Vinci Casa estratti oggi, lunedì 19 settembre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022)19. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i19...

italiaserait : Vinci Casa lunedì 19 settembre 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - ConsorzioConco1 : Vi invitiamo all'open day il 24/9 a Mozzanica,a Casa Fiori,V.le Europa Unita 2. In caso di maltempo, saremo all'aud… - AlexTheLondoner : @FraNapoli93 @Vicidominus Certo, se hai i soldi per raddoppiare all'infinito prima o poi vinci. Ma, a parte il fat… - Lulu_Vinci : RT @BTSItalia_twt2: Di recente, ci siamo riuniti tutti a casa di Suga e i membri hanno suonato tutte le singole canzoni che hanno fatto, e… - jimnino : @LiaQuartapelle @OlafScholz @pdnetwork @EnricoLetta in che senso? si stanno scambiando i biglietti del gratta&vinci… -