“Siamo senza parole”. Tragedia in mare, Diego muore a 44 anni. Inutile la corsa in ospedale (Di lunedì 19 settembre 2022) Tragedia a Fuerteventura, in Spagna. Diego Suzal è morto a 44 anni in circostanze tragiche e improvvise. Una notizia che ha devastato anche un’intera cittadina italiana, ovvero Limbiate (Monza e Brianza), dove la vittima era cresciuta. Come scritto dal sito Il Giorno, nel paese lombardo l’uomo aveva frequentato prima le scuole medie e successivamente si era iscritto alle superiori nell’istituto scolastico Elsa Morante. Poi con la madre e il padre era andato a vivere in un altro comune, Varedo. Successivamente, in tempi più recenti, aveva preso l’importante decisione di andare all’estero e precisamente a Fuerteventura. Diego Suzal è morto 8 anni dopo il suo trasferimento nell’isola spagnola. Infatti, d’accordo con la sua amata compagna Federica, aveva voluto provare questa nuova esperienza e insieme ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)a Fuerteventura, in Spagna.Suzal è morto a 44in circostanze tragiche e improvvise. Una notizia che ha devastato anche un’intera cittadina italiana, ovvero Limbiate (Monza e Brianza), dove la vittima era cresciuta. Come scritto dal sito Il Giorno, nel paese lombardo l’uomo aveva frequentato prima le scuole medie e successivamente si era iscritto alle superiori nell’istituto scolastico Elsa Morante. Poi con la madre e il padre era andato a vivere in un altro comune, Varedo. Successivamente, in tempi più recenti, aveva preso l’importante decisione di andare all’estero e precisamente a Fuerteventura.Suzal è morto 8dopo il suo trasferimento nell’isola spagnola. Infatti, d’accordo con la sua amata compagna Federica, aveva voluto provare questa nuova esperienza e insieme ...

