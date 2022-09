Roma, sfondano l’ingresso della farmacia con auto ariete e portano via l’incasso (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma. Hanno utilizzato l’auto come ariete per sfondare l’ingresso della farmacia portandosi via tutto l’incasso. Un colpo ben pianificato quello messo a segno da una banda di ladri che, tuttavia, si è portata a casa un magro incasso pari, infatti, a circa 100 euro. Leggi anche: Roma, furto al compro oro: rubano un’auto e la usano come ariete per sfondare la vetrina La dinamica I fatti sono avvenuti in via Amico Aspertini. Qui una banda di ladri ha sfondato la serranda dell’ingresso di una farmacia utilizzando l’auto come ariete. Una volta dentro i malviventi hanno portato via il registratore di cassa dell’esercizio al cui interno vi erano circa 100 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022). Hanno utilizzato l’comeper sfondareportandosi via tutto. Un colpo ben pianificato quello messo a segno da una banda di ladri che, tuttavia, si è portata a casa un magro incasso pari, infatti, a circa 100 euro. Leggi anche:, furto al compro oro: rubano un’e la usano comeper sfondare la vetrina La dinamica I fatti sono avvenuti in via Amico Aspertini. Qui una banda di ladri ha sfondato la serranda deldi unautilizzando l’come. Una volta dentro i malviventi hanno portato via il registratore di cassa dell’esercizio al cui interno vi erano circa 100 ...

